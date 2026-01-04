Calciomercato Milan, Bartesaghi incedibile! Primi contatti tra le parti e rinnovo dietro l’angolo. Le cifre

Calciomercato Milan, per i rossoneri Bartesaghi è assolutamente incedibile: avviati i contatti per il rinnovo del contratto

Tra le sorprese più luminose della stagione 2025/26, l’ascesa di Davide Bartesaghi rappresenta il trionfo della visione di Massimiliano Allegri e della qualità del settore giovanile rossonero. Quello che in estate sembrava un talento pronto per farsi le ossa in prestito (con Pisa, Parma e Cremonese pronte ad accoglierlo), è diventato oggi un pilastro inamovibile della difesa del Diavolo.

Dall’apprendistato alla maglia da titolare

Il tecnico livornese è stato il primo a credere fermamente nel ragazzo, bloccando ogni trattativa di cessione temporanea perché convinto del suo valore per il progetto tattico:

Sorpasso nelle gerarchie: Dopo un iniziale periodo di adattamento come alternativa a Pervis Estupiñán , Bartesaghi ha scalato le posizioni grazie a prestazioni di altissimo livello, diventando il nuovo padrone della corsia mancina.

Dopo un iniziale periodo di adattamento come alternativa a , Bartesaghi ha scalato le posizioni grazie a prestazioni di altissimo livello, diventando il nuovo padrone della corsia mancina. Profumo di Nazionale: Le sue doti non sono sfuggite a Rino Gattuso , CT dell’Italia. Venerdì scorso, all’Unipol Domus, era presente uno scout azzurro proprio per visionarlo dal vivo in vista degli imminenti spareggi Mondiali .

Le sue doti non sono sfuggite a , CT dell’Italia. Venerdì scorso, all’Unipol Domus, era presente uno scout azzurro proprio per visionarlo dal vivo in vista degli imminenti . Sirene dalla Premier: L’Arsenal ha già inviato osservatori a San Siro per tre volte, segnale di un interesse concreto che sta spaventando la concorrenza internazionale.

Calciomercato Milan, rinnovo e blindatura: triplo ingaggio in arrivo

La dirigenza di Via Aldo Rossi si è mossa d’anticipo per proteggere il suo talento. Sono già stati avviati i primi dialoghi con l’entourage per un adeguamento contrattuale: