Calciomercato
Calciomercato Milan, Bartesaghi incedibile! Primi contatti tra le parti e rinnovo dietro l’angolo. Le cifre
Calciomercato Milan, per i rossoneri Bartesaghi è assolutamente incedibile: avviati i contatti per il rinnovo del contratto
Tra le sorprese più luminose della stagione 2025/26, l’ascesa di Davide Bartesaghi rappresenta il trionfo della visione di Massimiliano Allegri e della qualità del settore giovanile rossonero. Quello che in estate sembrava un talento pronto per farsi le ossa in prestito (con Pisa, Parma e Cremonese pronte ad accoglierlo), è diventato oggi un pilastro inamovibile della difesa del Diavolo.
Dall’apprendistato alla maglia da titolare
Il tecnico livornese è stato il primo a credere fermamente nel ragazzo, bloccando ogni trattativa di cessione temporanea perché convinto del suo valore per il progetto tattico:
- Sorpasso nelle gerarchie: Dopo un iniziale periodo di adattamento come alternativa a Pervis Estupiñán, Bartesaghi ha scalato le posizioni grazie a prestazioni di altissimo livello, diventando il nuovo padrone della corsia mancina.
- Profumo di Nazionale: Le sue doti non sono sfuggite a Rino Gattuso, CT dell’Italia. Venerdì scorso, all’Unipol Domus, era presente uno scout azzurro proprio per visionarlo dal vivo in vista degli imminenti spareggi Mondiali.
- Sirene dalla Premier: L’Arsenal ha già inviato osservatori a San Siro per tre volte, segnale di un interesse concreto che sta spaventando la concorrenza internazionale.
Calciomercato Milan, rinnovo e blindatura: triplo ingaggio in arrivo
La dirigenza di Via Aldo Rossi si è mossa d’anticipo per proteggere il suo talento. Sono già stati avviati i primi dialoghi con l’entourage per un adeguamento contrattuale:
- Cifre: Il Milan è pronto a triplicare l’ingaggio, portandolo dagli attuali 500 mila euro a 1,5 milioni di euro a stagione.
- Scadenza: Nonostante l’attuale accordo sia valido fino al 2030, il club sta valutando un ulteriore ritocco alla durata per spegnere ogni sogno di mercato dei club inglesi. Lo riporta il Corriere della Sera.