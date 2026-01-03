Rinnovo Bartesaghi, il Milan è pronto a rompere gli indugi! Strategia delineata e messaggio al classe 2005

Rinnovo Bartesaghi, nonostante l’attuale scadenza fissata al 2030 il Milan vuole estendere ulteriormente il contratto del classe 2005

Mentre l’eco della sua ottima prestazione da “braccetto” a Cagliari risuona ancora tra i tifosi, il futuro di Davide Bartesaghi sta per essere scritto con l’inchiostro indelebile. Secondo quanto riportato in esclusiva dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan ha rotto gli indugi: è pronto un prolungamento di contratto con un significativo adeguamento salariale per il talento classe 2005.

Rinnovo Bartesaghi, la mossa di Tare: muro alle sirene estere

Il rendimento costante di Bartesaghi, capace di adattarsi con naturalezza sia come terzino sinistro che come centrale nella difesa a tre, ha attirato l’attenzione di diversi club della Premier League e della Bundesliga.

Incedibilità assoluta: Per la dirigenza rossonera e per Massimiliano Allegri , il ragazzo non ha prezzo. Il tecnico livornese lo ha pubblicamente elogiato nel post-partita di Cagliari, definendolo un esempio della competenza dei giovani italiani e considerandolo un perno fondamentale per il Milan del futuro.

Per la dirigenza rossonera e per , il ragazzo non ha prezzo. Il tecnico livornese lo ha pubblicamente elogiato nel post-partita di Cagliari, definendolo un esempio della competenza dei giovani italiani e considerandolo un perno fondamentale per il Milan del futuro. Il nuovo accordo: Il piano prevede un’estensione oltre il 2030, con uno stipendio che rifletta lo status di giocatore della prima squadra a tutti gli effetti, premiando la crescita esponenziale avuta sotto la gestione Allegri.

Da giovane promessa a “Futuro Chiave”

Bartesaghi rappresenta il successo del settore giovanile rossonero. La sua capacità di leggere il gioco, unita a una struttura fisica importante, lo rende l’erede designato per ricoprire più ruoli nella retroguardia. Con il possibile arrivo di profili come Kim o l’inserimento di nuovi innesti, Davide resta il punto fermo su cui costruire l’identità italiana del club nel 2026.