HANNO DETTO
Bartesaghi: «Io rispondo sempre al 100%. Leao un giocatore speciale, mi chiede sempre gli assist»
Bartesaghi, oggi impiegato in un ruolo diverso dal solito, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Cagliari Milan
Davide Bartesaghi nel post partita di Cagliari-Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il terzino sinistro, oggi impiegato come braccetto, è intervenuto insieme a Rafael Leao. Queste le sue parole:
SENTO LA FIDUCIA – «Quando il mister o lo staff chiamano io rispondo sempre al 100%. Sento fiducia di squadra e mister devo dare tanto sul campo e avere la testa libera».
LEAO SPECIALE – «Un giocatore speciale, mi chiede sempre gli assist, ma io gli dico che le cose arrivano quando meno se le aspetta».