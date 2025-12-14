Calciomercato Milan, la Premier su Bartesaghi ma Allegri blinda l’esterno: spunta il retroscena

Calciomercato Milan, l’Arsenal monitora Bartesaghi ma Allegri lo blinda e se lo gode: giornata da sogno per il terzino col Sassuolo

Massimiliano Allegri ha ancora una volta dimostrato il suo occhio clinico e la capacità di plasmare i giovani talenti, consacrando Davide Bartesaghi in un ruolo inaspettato: quello di esterno a tutta fascia.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la scelta tattica del “Mago Max” è particolarmente significativa, considerando che Bartesaghi è per natura un terzino o, al massimo, un braccetto in una difesa a tre. Invece, Allegri lo sta utilizzando per coprire l’intera corsia, sfruttando al meglio la sua corsa e duttilità.

Calciomercato Milan, l’interesse dell’Arsenal per Bartesaghi

Questa rapida ascesa e la dimostrazione di versatilità non sono passate inosservate a livello internazionale. Lo stesso Bartesaghi era già stato visionato e seguito attentamente dall’Arsenal, che, secondo il quotidiano, avrebbe volentieri portato il giovane difensore a Londra già durante la scorsa sessione estiva di calciomercato.

L’apprezzamento dei Gunners era concentrato sulle sue qualità nel ruolo più naturale di terzino/braccetto.

Blindato Da Allegri

Tuttavia, dopo il coraggioso lancio in prima squadra e la valorizzazione nel ruolo di esterno a tutta fascia da parte di Allegri, la situazione è drasticamente cambiata.

La continuità di impiego e la fiducia dimostrata dal Milan rendono ora molto più complicato strappare Bartesaghi dal club rossonero. Il giocatore, che ha già dimostrato grande attaccamento alla maglia, è ormai considerato un elemento fondamentale del progetto futuro e le sue quotazioni sono in netto rialzo.

Allegri, consolidando il suo ruolo, non solo ottiene prestazioni di alto livello ma blinda di fatto i gioielli della cantera contro le lusinghe dei grandi club europei.