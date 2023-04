Calciomercato Milan: Baldanzi supera la prova San Siro

Tommaso Baldanzi, obiettivo di calciomercato del Milan, brilla sotto gli occhi dei rossoneri nel match di San Siro

Tommaso Baldanzi era uno degli osservati speciali del match tra Milan ed Empoli. Per il classe ’03 esame di maturità superato a pieni voti. L’obiettivo di calciomercato del club rossonero ha giocato una gran partita di personalità e sacrificio, anche senza nessun guizzo particolare palla al piede.

Il Corriere dello Sport gli dà 7 in pagella, sottolineandone le qualità messe in campo a San Siro. Intanto Maldini e Massara continueranno nelle prossime settimane i contatti con la dirigenza dei toscani per mettere le basi di una possibile trattativa estiva.