Calciomercato Milan: Bailly piace, Botman cancellato dalla lista

Calciomercato Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero al lavoro per rinforzare il reparto difensivo, lo riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Il fatidico difensore potrebbe essere Bailly, sul quale i rossoneri avrebbero già intavolato una trattativa con il Manchester Utd per strapparlo in prestito. Per quanto riguarda Botman: il Lille mette la saracinesca, obiettivo sfumato.