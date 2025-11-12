Calciomercato Milan, Biasin mette alla luce un dato inquietante: negli ultimi anni si salvano solo Bacca e Balotelli! Le ultimissime

Il ruolo del centravanti è il vero enigma del Milan negli ultimi anni, un tema cruciale in vista del prossimo calciomercato. Il centravanti, presente, futuro e lontano futuro, è al centro di questa analisi. Oggi, ipotizzare l’attaccante per la prossima stagione è prematuro per tre ragioni principali: la partecipazione alla Champions League che alza il budget e l’attrattiva del club; la possibile crescita di giovani attaccanti come Santiago Gimenez; e la volontà della dirigenza di Igli Tare e Massimiliano Allegri di investire una cifra importante sul ruolo.

Concentrandosi sul passato recente, i risultati degli investimenti per il centravanti dopo l’era Inzaghi sono agghiaccianti. Soltanto due acquisti che hanno comportato un esborso di denaro hanno risposto con la doppia cifra in campionato: Mario Balotelli (12 e 14 reti nelle prime due stagioni) e Carlos Bacca (18 e 14 reti). L’ultimo serio investimento con successo di rendimento e gol risale proprio a Carlos Bacca, centravanti oggi sottovalutato, ma fondamentale per questo Milan.

In generale, il Milan non si è mai spinto molto oltre i 35 milioni per il ruolo più prestigioso della squadra, e i risultati hanno confermato questo errore. Esempi negativi abbondano: André Silva (35 milioni, 2 reti), Nikola Kalinić (25 milioni, 6 reti) e Krzysztof Piątek (35 milioni, 9 reti). In contrasto, le scelte azzeccate sono state quelle a basso costo per giocatori esperti come Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud, che però non hanno comportato un investimento rilevante.

La conclusione è amara: a gennaio, visti i precedenti, arriverà un attaccante funzionale, e bisogna dimenticare nomi come Jonathan David e Robert Lewandowski. L’auspicio è che, nel mercato estivo, la dirigenza metta sul piatto soldi veri su un attaccante che possa garantire un rendimento costante in termini di gol. Sarebbe la prima volta negli ultimi dieci anni con un attaccante acquistato e non in prestito/parametro zero.