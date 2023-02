Calciomercato, il Milan cerca in Brasile: occhi puntati su un giovane attaccante. C’è la concorrenza anche di Inter e soprattutto Barcellona

Il Milan cerca in Brasile un colpo in attacco e ha puntato un giovane attaccante: si tratta di Vitor Roque, giocatore del Atletico Paranaense che ha esordito in Prima Squadra nell’ottobre del 2021.

Il Mundo Deportivo ha dato la notizia dell’interessamento dei rossoneri per il brasiliano: interessati a lui anche l’Inter, Atletico Madrid, Chelsea, PSG e West Ham. La squadra in pole per l’acquisto è il Barcellona.