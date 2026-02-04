Calciomercato
Calciomercato Milan, Tare non molla Kostic: nuovo assalto nelle prossime settimane, c’è una precisa strategia per l’estate
Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire da vicino Kostic del Partizan Belgrado: nuovo assalto nelle prossime settimane
Il mercato di gennaio si è chiuso, ma il nome di Andrej Kostic (classe 2007) continua a orbitare con forza attorno al pianeta rossonero. In un recente intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto su una trattativa che, pur non essendosi concretizzata nelle ultime ore della sessione invernale, resta caldissima in ottica futura.
Calciomercato Milan, il punto su Andrej Kostic
Il Milan ha provato fino all’ultimo a strappare il giovane talento al Partizan Belgrado, delineando un piano di crescita molto chiaro:
- Il tentativo di gennaio: La dirigenza rossonera ha messo sul tavolo un’offerta tra i 4 e i 5 milioni di euro. Tuttavia, il Partizan ha mantenuto alte le pretese, chiedendo una cifra vicina ai 10 milioni, anche a causa di una percentuale sulla rivendita dovuta al precedente club del giocatore.
- Il progetto “Milan Futuro”: Moretto ha confermato che l’attaccante montenegrino sarebbe stato inizialmente aggregato alla formazione di Massimo Oddo. L’idea è quella di farlo maturare in Serie D per poi valutarne l’inserimento in prima squadra sotto lo sguardo di Massimiliano Allegri.
- Strategia per l’estate: Nonostante il mancato accordo immediato, il Milan non ha mollato la presa. Nelle prossime settimane, il club potrebbe provare a bloccare il giocatore subito, garantendosi il suo arrivo a luglio per anticipare la folta concorrenza europea.
Chi è il nuovo obiettivo rossonero?
Kostic è considerato uno dei prospetti più cristallini dell’est Europa:
- Statistiche: In questa stagione con il Partizan ha già segnato 9 gol in 27 presenze totali, con una media realizzativa impressionante (un gol ogni 66 minuti in campionato).
- Caratteristiche: Alto 1,88 m, è un centravanti moderno, forte fisicamente e abile nel colpo di testa. Condivide lo stesso agente di Dusan Vlahovic (Darko Ristic), elemento che alimenta inevitabilmente i paragoni con il bomber bianconero.