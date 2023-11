Calciomercato Milan, l’Arabia piomba su un top rossonero: lo scenario

Calciomercato Milan, l’Arabia Saudita è pronta a piombare sulla Serie A: nel mirino, tra gli altri, anche Pulisic

Il Corriere dello Sport lancia l’allarme in prima pagina: torna il calciomercato e con esso torna l’Arabia Saudita, con i suoi miliardi per impoverire il calcio italiano. Secondo il quotidiano della capitale, La Serie A è nel mirino dei suaditi non solo per quanto riguarda calciatori e tecnici, ma anche fuori dal campo, per esempio, «le principali società italiane e anche

chi si occupa della sicurezza negli stadi».

Nel mirino del campionato arabo al momento nel breve ci sarebbero: Ciro Immobile e Maurizio Sarri dalla Lazio, Mourinho e la coppia Lukaku-Dybala della Roma, Rabiot in casa Juve e Pulisic per il Milan.