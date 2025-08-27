Calciomercato Milan, si surriscalda la pista Vlahovic! Allegri alza i giri del motore, affare totalmente possibile

Calciomercato Milan, la pista Dusan Vlahovic si surriscalda: Allegri in forte pressing, l’affare torna possibile. I dettagli

Il calciomercato Milan si trova a un bivio cruciale in questa fase finale del calciomercato. La pista che avrebbe dovuto portare il giovane e promettente attaccante danese Conrad Harder in rossonero si è improvvisamente complicata, rischiando di far saltare un affare che sembrava ormai a un passo dalla conclusione. L’indiscrezione, inizialmente riportata da Sportitalia e successivamente confermata da autorevoli fonti come Sky Sport 24, in particolare dagli esperti di mercato Gianluca Di Marzio e dall’inviato al seguito del Milan Peppe Di Stefano, getta nuove ombre sulla strategia rossonera.

Il nodo della questione risiede nello Sporting Club di Lisbona. Il club portoghese, pur avendo già un accordo di massima con il Milan e con lo stesso Harder, sta prendendo tempo. La ragione è semplice: il club non è ancora riuscito a identificare e a garantirsi un sostituto all’altezza in tempi rapidi. Questo ritardo sta mettendo a dura prova la pazienza del Milan, che ha un’esigenza impellente di rinforzare il proprio reparto offensivo. Come sottolineato da Di Stefano, lo Sporting aveva puntato forte sull’attaccante greco Fotis Ioannidis del Panathinaikos, ma le trattative non hanno convinto del tutto la dirigenza lusitana. La mancanza di alternative concrete rende lo Sporting restio a privarsi del suo gioiello danese, bloccando di fatto un’operazione che era già stata definita in ogni suo dettaglio.

La strategia rossonera: il ruolo di Tare e Allegri

La situazione è delicata. Il nuovo DS del Milan, Igli Tare, e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri si trovano a gestire una fase di stallo pericolosa. Il Milan ha la necessità di ingaggiare un centravanti in tempi brevi e non può permettersi di attendere oltre, correndo il serio rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano a ridosso della chiusura del mercato. La filosofia di Allegri, che predilige un attaccante di peso e di esperienza, si scontra con il tempo che stringe.

In questo scenario di incertezza, una vecchia e affascinante opzione torna prepotentemente d’attualità: il nome di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, pupillo di Massimiliano Allegri fin dai tempi della Juventus, rappresenta la prima scelta del tecnico rossonero. La possibilità di un ricongiungimento tra i due, fortemente voluto da Allegri, potrebbe diventare una soluzione concreta e, a questo punto, quasi inevitabile.

Il Milan, dunque, è pronto a virare su altre opzioni se la trattativa per Harder dovesse definitivamente arenarsi. Il nome di Vlahovic è il più caldo, ma non è l’unico. La dirigenza, guidata da Igli Tare, sta lavorando su un piano B solido, consapevole che il successo della prossima stagione dipenderà in larga parte dalla capacità di assicurare ad Allegri l’attaccante che desidera. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a sbloccare la situazione con lo Sporting o se, come appare sempre più probabile, dovrà concentrare tutti i suoi sforzi per riportare in rossonero un vecchio pallino del suo nuovo, ambizioso, allenatore.