Calciomercato Milan, Allegri non basta: l’obiettivo sembra complicato. Cosa filtra in vista di gennaio

Calciomercato Milan – Massimiliano Allegri non è sufficiente per arrivare al calciatore, per gennaio l’affare sembra difficile

Il mercato del Milan entra nel vivo e, con l’apertura della sessione invernale alle porte, le strategie del club di Via Aldo Rossi iniziano a delinearsi chiaramente. Al centro delle riflessioni di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato sulla panchina del Diavolo.

La suggestione Gatti: la verità sul contatto

Secondo le indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’allenatore rossonero avrebbe individuato in Federico Gatti il rinforzo ideale per la sua retroguardia. Il difensore classe ’98, attualmente in forza alla Juventus e noto per la sua fisicità prorompente e la grinta agonistica, è un vecchio pallino di Allegri, che lo ha lanciato e valorizzato durante la comune esperienza a Torino.

È confermato che c’è stata una chiamata tra le parti: un sondaggio esplorativo per capire la disponibilità del centrale azzurro a sposare il progetto del Milan. Tuttavia, Moretto invita alla calma: ad oggi non esiste una trattativa avanzata. La situazione rimane in una fase embrionale e il club bianconero, proprietario del cartellino, non sembra intenzionato a privarsi facilmente di un elemento così importante a metà stagione.

Ricci e le dinamiche dello scambio

Nelle ultime ore era circolata con insistenza l’ipotesi di uno scambio che avrebbe potuto coinvolgere Samuele Ricci. Il giovane talento azzurro, centrocampista moderno dotato di una visione di gioco superiore alla media e di una spiccata capacità di dettare i tempi della manovra, è già un giocatore del Milan (acquistato dal Torino nell’estate 2025).

Moretto, però, smentisce categoricamente questa pista: l’ipotetico scambio tra Gatti e il regista dei rossoneri “non ha forma”. Il Diavolo considera Ricci un investimento fondamentale per il presente e il futuro e non sembra intenzionato a inserirlo come pedina di scambio, preferendo percorrere altre strade per accontentare le richieste del proprio tecnico.

Prospettive future

Sebbene il legame tra Allegri e Gatti sia solido, il passaggio del difensore in rossonero resta un’operazione complessa. La dirigenza meneghina continuerà a monitorare la situazione, ma per ora il muro della Juventus sembra reggere. Resta da capire se il pressing del tecnico toscano potrà cambiare le carte in tavola nelle prossime settimane.