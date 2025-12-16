Calciomercato Milan, Allegri vuole anche un difensore centrale e sarà accontentato: formula e tempistiche

Calciomercato Milan, oltre all’attaccante Allegri ha chiesto alla dirigenza anche un difensore centrale a gennaio: caratteristica e formula

Nonostante le grandi manovre in attacco, con le piste Füllkrug e Vlahovic, il Milan non trascura il reparto difensivo. L’intenzione della dirigenza è chiara: rinforzare la difesa con un profilo specifico.

Calciomercato Milan, Allegri vuole anche un difensore: l’identikit

Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin, a metà dicembre il piano del Milan è quello di ingaggiare un difensore centrale esperto con la formula del prestito.

PAROLE – «Il piano del Milan, a metà dicembre, è prendere un difensore centrale. Esperto. In prestito»

L’obiettivo è fornire a Massimiliano Allegri un’opzione di esperienza e affidabilità, capace di integrarsi immediatamente nella squadra e fornire solidità in un momento cruciale della stagione.

Tuttavia, il mercato per questo tipo di operazioni è complesso, e la tempistica non sarà immediata. Bianchin ipotizza che la fumata bianca potrebbe arrivare solo più avanti:

PAROLE – «L’impressione è che la soluzione arriverà solo a gennaio inoltrato, quando i club – piccoli e soprattutto grandi – prenderanno le loro decisioni»

Generalmente, i grandi club tendono a definire le cessioni dei propri esuberi o dei giocatori meno utilizzati nella seconda metà della sessione di mercato, dopo aver chiarito le proprie strategie e i potenziali impegni futuri. Il Milan, quindi, dovrà attendere pazientemente l’occasione giusta per cogliere un centrale di esperienza a condizioni favorevoli.