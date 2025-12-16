Calciomercato
Mercato Milan, Furlani ha un piano chiaro tra gennaio e giugno: strategia delineata e prime mosse già partite
Grandi manovre nel reparto offensivo del Milan, a pochi giorni dall’apertura del mercato invernale. La necessità di una prima punta si è fatta urgente a causa delle precarie condizioni fisiche di Santiago Gimenez, che potrebbe essere costretto all’intervento chirurgico.
Secondo Sport Mediaset, il DS Igli Tare sta impostando una duplice strategia:
Mercato Milan, Füllkrug per l’immediato
Per rispondere all’esigenza immediata del tecnico Massimiliano Allegri, il Milan sta stringendo i tempi per Niclas Füllkrug. Tare si è convinto a investire sul centravanti tedesco per avere subito “peso e centimetri” in attacco.
L’operazione è impostata sulla formula del prestito (secco o con diritto di riscatto). Questo acquisto permetterebbe di tamponare l’emergenza senza compromettere le risorse economiche, in vista di un obiettivo ben più grande.
Vlahovic, il colpo del futuro
Il vero obiettivo a lungo termine del DS rossonero è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo andrà in scadenza di contratto con la Juventus a giugno e potrebbe liberarsi a parametro zero, nonostante le recenti smentite su pre-accordi.
Per bruciare la concorrenza, il Milan prepara un’offerta quinquennale con uno stipendio molto importante per convincere il giocatore.
PAROLE – «Per chiudere sarà poi necessaria la volontà del giocatore: il Milan guarda già al futuro e si muove per bruciare la concorrenza»
Il Milan, dunque, è proiettato contemporaneamente sul presente, con Füllkrug, e sul futuro, sognando un colpo a parametro zero di altissimo livello con Vlahovic.