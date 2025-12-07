Calciomercato Milan, Allegri aspetta tre rinforzi di peso, tra il sogno Thiago Silva e il dilemma del nuovo 9. Tare al lavoro

Calciomercato Milan, la sessione di gennaio e i tre colpi che servono: Tare pensa a un innesto di esperienza in difesa, a un’alternativa per Saelemaekers e al bomber che dipende da Gimenez

La trasferta di Torino non è importante solo per sfatare il tabù (il Milan non vince in casa granata da quel memorabile 0-7 del maggio 2021) e per dimostrare di affrontare i club minori con la stessa intensità dei big match stagionali, dove la squadra di Massimiliano Allegri è finora imbattuta. Il terzo e cruciale motivo per una reazione immediata è che il verdetto dell’eliminazione in Coppa Italia ha lasciato intendere che, pur essendo le alternative sufficienti per gestire l’unico impegno rimasto (il campionato), per puntare davvero a replicare la stagione del Napoli di Conte e ambire allo Scudetto, serve un aiuto dal mercato. Come riporta Calciomercato.com, tre colpi farebbero al caso del Milan di gennaio.

Calciomercato Milan, tre colpi a gennaio

La priorità assoluta di Igli Tare è trovare il 9 titolare fisso chiesto da Allegri già in estate, soprattutto alla luce del rendimento sotto le aspettative di Santiago Gimenez (solo un gol in 11 presenze stagionali). I profili attenzionati sono Jean-Philippe Mateta, Mateo Pellegrino e Niclas Fullkrug. Tuttavia, la strategia rossonera è chiara: non si investirà in modo importante su un nuovo bomber a meno che non arrivino offerte significative per El Bebote, magari da club di Premier League come Leeds o West Ham. La cessione di un attaccante è la chiave per sbloccare la ricerca del nuovo centravanti.

Nel frattempo, il Milan ragiona anche su altri due innesti. In difesa, pur lodando la solidità del trio Pavlovic, Gabbia e Tomori, serve un difensore di grande esperienza e leadership. Mentre l’opzione Sergio Ramos non entusiasma, sta prendendo sempre più corpo l’idea romantica del ritorno di Thiago Silva. Il 41enne brasiliano del Fluminense, per amore verso il club e per motivi familiari, tornerebbe volentieri per sei mesi. La sua integrità fisica, esperienza e qualità lo renderebbero, secondo i colleghi de La Repubblica, il rinforzo perfetto.

Infine, a centrocampo, nonostante il reparto sia ben coperto grazie a Modric, Rabiot, Fofana, Ricci e Loftus-Cheek, servirebbe un’alternativa di livello per la fascia destra, dove Alexis Saelemaekers non ha un vero e proprio ricambio in grado di unire fase difensiva e offensiva. Tare è alla ricerca di questo prototipo di calciatore. Nel frattempo, il club ha già bloccato il giovane mancino Juan David Arizala (classe 2005) dal Deportivo Independiente Medellín per 3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, un investimento sul futuro della fascia sinistra.