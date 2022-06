Calciomercato Milan, alla ricerca di profili multiuso: il diktat di Pioli

Il calciomercato del Milan ha una linea guida ben precisa dettata da Pioli. Giocatori abili a ricoprire più posizioni

Il calciomercato del Milan segue il diktat del Piolismo. Il tecnico rossonero, come riporta la Gazzetta dello Sport, gradisce giocatori poliedrici da inserire nei suoi schemi. Quest’anno ci siamo abituati a diverse variazioni dei ruoli, molto spesso nella stessa gara. Pensiamo a Krunic, (mediano, trequartista e all’occorrenza anche esterno) o Kalulu (difensore centrale e terzino destro).

La linea guida è chiara e la società si è mossa in questo senso. In arrivo ci sono Divock Origi, uno che può fare sia prima punta che da supporto, e Renato Sanches, autentico uomo ovunque del centrocampo. Sulla stessa frequenza ci sono gli obiettivi Noa Lang, esterno ma impiegato in nazionale anche da secondo attaccante, e Charles De Ketelaere, jolly della trequarti.