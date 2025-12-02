Connect with us

Calciomercato Milan, aggiornamenti continui su Mateta: fascino irresistibile dei rossoneri, lo scenario sul francese

Milan news 24

Published

25 minuti ago

Calciomercato Milan, l’attaccante del Crystal Palace spinge per il trasferimento: il primato in classifica aumenta l’appeal, ma il club inglese fa muro per l’inverno

La caccia al centravanti del futuro in casa Milan ha un nome e un cognome ben precisi che continuano a orbitare con insistenza attorno a Milanello: Jean-Philippe Mateta. A fare il punto sulla trattativa è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha confermato la volontà chiara del calciatore. Il messaggio che filtra dall’entourage è inequivocabile: l’attaccante francese è pronto a un’esperienza diversa e sente forte la tentazione Italia in vista del 2026. Il desiderio da parte del giocatore di vestire la maglia rossonera continua a essere un fattore determinante, una fiamma che non si è mai spenta dopo i contatti avuti nei mesi scorsi.

Tuttavia, l’ostacolo principale risiede nelle tempistiche e nella rigidità della controparte. Romano avverte che gennaio sia un mercato difficile per convincere il Crystal Palace a privarsi del suo bomber titolare a stagione in corso. Se la volontà del ragazzo è solare, la resistenza degli inglesi rappresenta lo scoglio che la dirigenza, guidata da Furlani e Tare, dovrà provare ad aggirare.

Calciomercato Milan, retroscena Mateta

C’è però un retroscena che rende la pista ancora più calda e affascinante: già la scorsa estate c’era stata la possibilità concreta di un approdo a Milano. In quell’occasione il Palace aveva chiuso le porte, ma Mateta aveva mostrato un forte interesse, disposto a trasferirsi anche in un Milan senza coppe europee. Oggi lo scenario è cambiato radicalmente in meglio: con la squadra di Massimiliano Allegri stabilmente in testa alla classifica, il club rossonero esercita ancora più appeal verso questo tipo di giocatori. Il primato in classifica e la solidità del progetto rendono il Milan una calamita irresistibile, rafforzando la posizione del club agli occhi del francese.

