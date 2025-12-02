Calciomercato Milan, svolta Mateta! Il bomber dà priorità ai rossoneri: la rivelazione a Tare tra gennaio e giugno

Calciomercato Milan, Mateta è affascinato dal club e segue la Serie A: la sua volontà sarà decisiva tra gennaio e giugno

Il casting per individuare il rinforzo ideale per l’attacco del Milan si arricchisce di un retroscena fondamentale che potrebbe spostare gli equilibri delle future strategie di mercato. Il profilo di Jean-Philippe Mateta non rappresenta più soltanto una suggestione tecnica sul taccuino del direttore sportivo, ma si sta trasformando in una pista concreta grazie alla volontà diretta del protagonista. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Radio Rossonera, il possente centravanti attualmente in forza al Crystal Palace ha manifestato un chiaro e inequivocabile interesse al Milan. L’attaccante francese non considera l’ipotesi rossonera come una semplice alternativa professionale, ma è pienamente consapevole che il progetto è serio, ambizioso e strutturato per competere stabilmente ai vertici.

Calciomercato Milan, Tare dà priorità ai rossoneri

La prospettiva offerta dal club di via Aldo Rossi ha convinto il giocatore: Mateta sa perfettamente che la dirigenza, guidata da Giorgio Furlani e Igli Tare, insieme a mister Massimiliano Allegri, punta con decisione a tornare in Champions League da protagonista l’anno prossimo (consolidando l’attuale primato). Questo aspetto competitivo risulta cruciale per un calciatore nel pieno della maturità che ambisce a calcare i palcoscenici più prestigiosi d’Europa. Non si tratta di un’infatuazione passeggera o superficiale: la punta transalpina segue da vicino la Serie A e osserva con attenzione particolare le partite e le dinamiche del Milan, dimostrandosi costantemente aggiornato sull’andamento della squadra.

L’apertura al trasferimento è totale e prescinde dalle tempistiche dell’operazione: il gradimento del giocatore resta immutato che sia gennaio o giugno prossimo. La disponibilità del classe 1997 a vestire la maglia del Diavolo rappresenta un assist formidabile per la dirigenza rossonera. Avere il “sì” preventivo del giocatore mette il club in una posizione di forza per valutare l’affondo decisivo, sapendo di poter contare su una motivazione ferrea da parte del ragazzo di sposare la causa milanista e portare i suoi gol e la sua fisicità a San Siro.

