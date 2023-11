Calciomercato Milan, svolta David: affondo già a gennaio solo in un caso

Calciomercato Milan, c’è la svolta per quanto riguarda Jonathan David: rossoneri pronti all’affondo già a gennaio solo in un caso

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jonathan David è il grande obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco del futuro.

Il club ha deciso di investire per rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione di Pioli e ha messo in cima alla lista l’attaccante canadese. Se il Lille scenderà dalla richiesta di 60 milioni di euro, anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2025 e un inizio di stagione sottotono con soli due gol realizzati, attestandosi sui 40, Cardinale è pronto a concedere il via libera all’assalto decisivo.