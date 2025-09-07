Calciomercato Milan, Adli apre all’addio! Trattativa caldissima e fumata bianca ormai dietro l’angolo. I dettagli

Calciomercato Milan, Yacine Adli è pronto a salutare il club rossonero: ai dettagli la cessione del francese all’Al Shabab

Da tempo il calciomercato Milan è alla ricerca di una soluzione per Yacine Adli, centrocampista che il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ha posto fuori dal suo progetto tecnico. Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando a fondo per trovare la giusta destinazione al giocatore franco-algerino classe 2000. L’interesse più concreto e marcato arriva dall’Arabia Saudita, con l’Al-Shabab che si è mosso con grande decisione e sembra nettamente in vantaggio rispetto alla concorrenza.

La situazione di Adli: lontano da Milano

Il centrocampista, arrivato in rossonero dal Bordeaux, è ormai ai margini della squadra e la sua cessione sembra l’unica via possibile per tutti. Attualmente, Adli si sta allenando con il Milan Futuro, in attesa di un’offerta che lo convinca pienamente. La sua volontà è chiara: ripartire da un progetto solido e stimolante, rifiutando proposte che non ritiene all’altezza. Dopo aver detto no al Sassuolo, Yacine non ha voluto approfondire nemmeno i colloqui con il Nantes e l’Auxerre, dimostrando di avere le idee chiare sul suo futuro.

L’Al-Shabab in pole position

Secondo quanto riportato da FootMercato, l’Al-Shabab sta insistendo con forza per il trasferimento di Adli, con una trattativa che si dice essere già in una fase avanzata. L’interesse del club saudita per il giocatore del Milan è forte e determinante, e l’offerta economica potrebbe essere decisiva per sbloccare la situazione. L’ambiente arabo potrebbe rappresentare per Adli una nuova e interessante sfida, lontana dalle pressioni del calcio europeo ma con la possibilità di giocare in un campionato in crescita e con ambizioni importanti.

Non solo Al-Shabab: le altre squadre interessate

Nonostante l’Al-Shabab sia in pole position, la situazione di Adli è monitorata anche da altri club europei. In particolare, sempre secondo FootMercato, un club turco e uno greco starebbero osservando attentamente gli sviluppi, pronti a inserirsi qualora la trattativa con il club saudita non dovesse andare in porto. La concorrenza c’è, ma l’Al-Shabab al momento sembra avere in mano le carte migliori per chiudere l’affare.

Ulteriori manovre del club saudita

L’interesse dell’Al-Shabab non si limita a Adli. Il club saudita, infatti, ha messo nel mirino un altro centrocampista che milita in Serie A: si tratta del franco-senegalese Cheikh Niasse, classe 2000, ex Young Boys, Lille e Panathinaikos, attualmente in forza all’Hellas Verona. Questo conferma la volontà dell’Al-Shabab di rinforzare il proprio centrocampo con giocatori giovani e di qualità. L’Hellas Verona, dal canto suo, ha già ingaggiato a parametro zero l’ex laziale Akpa Akpro, offrendo così al club la giusta copertura in caso di partenza di Niasse.