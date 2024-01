Calciomercato Milan, difensore cercasi a gennaio: in 3 sulla lista di Furlani. PRO e CONTRO nome per nome

«Manca ancora un difensore. Il club sa che ci sono delle esigenze, sta lavorando. Mancano due settimane, vedremo se ci saranno delle opportunità da cogliere per riempire qualche buco». Stefano Pioli ha ribadito, già in due occasioni, la necessità di abbracciare un altro tassello per la sua difesa (già rimpolpata dagli arrivi di Gabbia e Terracciano). Sono tre, al momento, i nomi sulla lista di Giorgio Furlani che stuzzicano il calciomercato Milan.

Alessandro Buongiorno

Alessandro Buongiorno è certamente il primo nome nei pensieri del Milan per rinforzare la linea arretrata. 19 presenze totali tra campionato e Coppa Italia in questa stagione con il Torino, impreziosite da 3 gol e 1 assist. Autentico leader dei granata, Furlani ci pensa per il presente ma soprattutto per il futuro. PRO: L’età è chiaramente dalla sua parte, parliamo di un classe ’99 con 25 anni da compiere il prossimo 6 giugno. È nel fiore della sua carriera, tra i giocatori maggiormente cresciuti nell’ultima stagione. Parlano i numeri. Conosce il campionato di Serie A, non subentrerebbe in questo caso alcun problema relativo al periodo di ambientamento nel nostro calcio. E poi, altra skill importante, vedrebbe assolutamente di buon occhio un eventuale trasferimento in rossonero. CONTRO: qui arriviamo all’ostacolo principale nella trattativa, ossia il prezzo. Urbano Cairo valuta il suo giocatore intorno ai 35 milioni di euro, forte anche di un rinnovo del contratto firmato nei mesi scorsi fino al 2028. Il Milan vuole inserire il cartellino di Lorenzo Colombo, valutato dai rossoneri intorno ai 15 milioni, ma la proposta di 20 milioni più l’attuale attaccante del Monza non scalda i granata. C’è da riaggiornarsi.

Lilian Brassier

La prima alternativa a Buongiorno porta a Lilian Brassier, centrale classe ’99 in forza al Brest. PRO: il nome di Brassier è sulla lista di Geoffrey Moncada da diversi anni. Profilo giovane, di prospettiva, duttile: questa sua caratteristica, infatti, lo rende adattabile sia da difensore centrale, sia da terzino sinistro ma anche da mezz’ala. Il Brest aprirebbe poi alla partenza del suo giocatore, come rivelato dallo stesso presidente Denis Le Saint. CONTRO: Per lasciarlo partire, però, il club francese chiede un’offerta congrua, sulla base di circa 13/15 milioni di euro. Una cifra che allontana le pretendenti, tra cui i rossoneri, che per questo motivo rimangono freddi sulla pista.

Tanguy Nianzou Kouassi

Infine c’è Tanguy Nianzou Kouassi, centrale classe 2002 del Siviglia con un trascorso già importante tra Psg e Bayern Monaco. PRO: La giovane età è certamente un punto a favore del difensore: completo, veloce, forte fisicamente e bravo di testa. Inoltre, per venire incontro alle pretendenti, il Siviglia potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto. CONTRO: Kouassi, però, non rappresenta la prima scelta dei rossoneri: è un’occasione di mercato sicuramente, che potrebbe essere riaccesa solamente nei giorni finali della finestra invernale.