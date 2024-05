Fonseca Milan, il portoghese come Lopetegui? Un nome che non scalda i tifosi: e nemmeno tutta la dirigenza NOVITÀ

Fonseca Milan, il portoghese come Lopetegui? Un NOME che non scalda i tifosi: e nemmeno tutta la dirigenza. La NOVITÀ sull’allenatore

Importanti novità per quanto riguarda il possibile nuovo allenatore del Milan: uno dei due nomi più chiacchierati per il dopo Pioli, quello di Fonseca, non sta scaldando l’ambiente rossonero.

Oltre ai tifosi che non sembrano particolarmente contenti di un possibile arrivo dell’ex Roma, come riporta Tuttosport anche la dirigenza rossonera non sarebbe totalmente convinta dell’allenatore. Il nome più caldo rimane quello di Conceicao.