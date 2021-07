Calciomercato, la Roma batte un colpo in uscita: Kluivert al Nizza

Justin Kluivert è vicinissimo al Nizza. La trattativa tra il club francese, che il 31 luglio sfiderà il Milan in amichevole, e la Roma per l’acquisto dell’esterno è in dirittura di arrivo.

Come riportato da Sky Sport, prevista la fumata bianca già nelle prossime ore. Accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto.