Vranckx potrebbe tornare in Serie A: la situazione e le ultime sul futuro dell’ex centrocampista rossonero

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Aster Vranckx potrebbe tornare in Serie A e vestire la maglia della Lazio.

Sarri ha già dato il suo ok all’operazione per riportare in Italia l’ex centrocampista del Milan.