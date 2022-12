Calciomercato, Cristiano Ronaldo all’ Al-Nassr dal primo gennaio: le ultime

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, dal 1° gennaio Cristiano Ronaldo sarà un nuovo calciatore dell’Al-Nassr

Secondo quanto riportato da Marca è ufficiale: Cristiano Ronaldo, dal primo gennaio, sarà un giocatore dell’Al-Nassr.

Il portoghese ha alla fine accettato la corte dei sauditi e per una cifra di 200 milioni all’anno CR7 dice addio all’Europa per approdare nel campionato dell’Arabia Saudita. Le prossime settimane saranno decisive in tal senso.