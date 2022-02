Calciomercato, c’è il sì di Scamacca all’Inter: accordo rimandato a giugno

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato : l’Inter avrebbero in mano il sì di Scamacca, mentre l’accordo con il Sassuolo è slittato a giugno

L’Inter ha il sì di Gianluca Scamacca che vuole restare in Italia anche per mantenere saldo il posto in Nazionale nella stagione (si spera) che porterà al Mondiale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Sassuolo, che ha già prenotato Lucca per giugno, è pronto ad esaudire il sogno dell’attaccante ex Genoa di vestire il nerazzurro, con i nerazzurri che vorrebbero chiudere anche per Davide Frattesi.