Calciomercato Milan, Brahim Diaz in bilico: ecco il piano B

Il futuro di Brahim Diaz sarà uno dei nodi da sciogliere per il Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il trequartista spagnolo è uno dei fedelissimi di Pioli ed in questa stagione è cresciuto tantissimo.

Tutto è nelle mani del Real Madrid, che potrebbe controriscattarlo a 27 milioni di euro nonostante l’opzione per i rossoneri a 22. Come riporta Tuttosport, in caso di addio per sostituirlo Maldini e Massara pensano a Tommaso Baldanzi dell’Empoli.