Calamai sentenzia: «Zaniolo è come Balotelli»

Luca Calamai, noto giornalista, ha paragonato l’evoluzione di Nicolò Zaniolo a quella di Mario Balotelli: le sue parole

Luca Calamai, intervenuto a TMW Radio, ha dichiarato:

«La Roma è eccesso, emozione e non poteva che essere innamorata di Mourinho, che recita la parte di uno che si trova tanti nemici, ora c’è finito anche Zaniolo. Zaniolo è un talento che si è messo a fare il Balotelli. Ma chi li consiglia certi giocatori per arrivare a questo punto? Serve qualcuno che voglia bene a Zaniolo per farlo tornare indietro e prendere un’altra strada».