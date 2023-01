Calamai: «La situazione in casa Milan ha poco a che fare con Pioli». Le parole del giornalista

Luca Calamai ha parlato su TMW del momento difficile che sta passando il Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Più che di caso Milan, io parlerei più di caso Milano, perché qui ci sono difficoltà sia per Inter che per Milan. Sul piano dell’Inter sta mancando un grande investimento come quello che era Lukaku, quindi manca la sua fisicità e la capacità di decidere la partita. Il Milan invece mi sembra una squadra che fa tutto in maniera casuale, quasi come se fosse consegnata ai colpi dei suoi giocatori. Con queste condizioni è difficile ripartire per il Milan, con una situazione che poco ha a che fare con Pioli».