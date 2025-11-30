Calamai elogia Maignan: «Ha confermato di essere in un gran momento». Poi inchioda il VAR

Calamai, noto giornalista, ha elogiato l’ennesima grande prestazione di Mike Maignan ieri sera contro la Lazio accusando il VAR

La vittoria del Milan per 1-0 contro la Lazio ha mandato un altro segnale forte al campionato. Nel suo consueto editoriale su TMW, il giornalista Luca Calamai ha analizzato la sfida di San Siro, individuando i due temi centrali della giornata: l’eccellente stato di forma di Mike Maignan e la gestione del VAR.

Per Calamai, la partita ha confermato il momento magico di Maignan con le sue parate decisive. Di contro, resta la frustrazione per il continuo dibattito sulla tecnologia.

PAROLE – «La sfida con la Lazio ha anche confermato il momento magico di Maignan e i continui dibattiti sull’uso del Var. L’arbitro Collu ha spiegato dopo aver rivisto l’azione al monitor perché non era rigore per la Lazio. Ma la confusione regna sovrana. E ogni volta ci chiediamo se ormai le partite siano diretta dal Var o dall’arbitro».