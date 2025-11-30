Connect with us

HANNO DETTO

Calamai elogia Maignan: «Ha confermato di essere in un gran momento». Poi inchioda il VAR

HANNO DETTO Settore giovanile

Kirovski esalta Bartesaghi: «È l'esempio di umiltà e personalità per i giovani. Ci tengo a ringraziarlo per una cosa in particolare»

HANNO DETTO Settore giovanile

Milan Futuro, il vice di Oddo Donatelli: «Siamo molto più giovani, l'inciampo ci sta nel percorso di crescita. Sulla partita...»

HANNO DETTO Social

Bartesaghi migliore in campo contro la Lazio: il giovane rossonero esulta sui social - FOTO

HANNO DETTO

Condò esalta Maignan: «Quello su Gila è come un terzo rigore parato, ha permesso al Milan questa cosa fondamentale»

HANNO DETTO

Calamai elogia Maignan: «Ha confermato di essere in un gran momento». Poi inchioda il VAR

Milan news 24

Published

8 minuti ago

on

By

calamai

Calamai, noto giornalista, ha elogiato l’ennesima grande prestazione di Mike Maignan ieri sera contro la Lazio accusando il VAR

La vittoria del Milan per 1-0 contro la Lazio ha mandato un altro segnale forte al campionato. Nel suo consueto editoriale su TMW, il giornalista Luca Calamai ha analizzato la sfida di San Siro, individuando i due temi centrali della giornata: l’eccellente stato di forma di Mike Maignan e la gestione del VAR.

Per Calamai, la partita ha confermato il momento magico di Maignan con le sue parate decisive. Di contro, resta la frustrazione per il continuo dibattito sulla tecnologia.

PAROLE«La sfida con la Lazio ha anche confermato il momento magico di Maignan e i continui dibattiti sull’uso del Var. L’arbitro Collu ha spiegato dopo aver rivisto l’azione al monitor perché non era rigore per la Lazio. Ma la confusione regna sovrana. E ogni volta ci chiediamo se ormai le partite siano diretta dal Var o dall’arbitro».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.