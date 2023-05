Calabria a Sky: «Brucia perdere un derby. Nessuno si aspettava saremmo arrivati fin qua»

Davide Calabria ha parlato a Sky dopo la sconfitta del Milan contro l’Inter nel ritorno delle semifinali di Champions League

COSA E’ MANCATO – Non credo non abbia funzionato qualcosa. Abbiamo creato ma non siamo riusciti a finalizzare. Facendo un gol la partita sarebbe cambiato. È un peccato ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, nessuno si aspettava saremmo arrivati fin qua. Faccio i complimenti all’Inter, noi dobbiamo imparare per conquistarci la Champions in campionato e rigiocarla l’anno prossimo.

PAROLE DI MALDINI – Toccherà alla società fare quello che è opportuno per migliorare la squadra. Nessuno si aspettava che arrivassimo tra le migliori 4 d’Europa. Brucia perché era un derby, manca qualcosa a noi per vincere la competizione.

SENZA TROFEI – Pensare di alzare la Champions era un sogno. Ora l’obiettivo è arrivare in Champions, ci sono tante squadre più attrezzate di noi e a fine stagione tireremo le somme. Vedere una delusione per non aver alzato trofei è sbagliato perché la squadra ha dato tutto quello che aveva. Ora vogliamo finire al meglio il campionato.