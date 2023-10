Calabria-Pioli, rapporto saldo: spunta un bellissimo retroscena

Calabria-Pioli, chiarimento e rapporto solidissimo: spunta il bellissimo retroscena relativo al compleanno del tecnico lo scorso 20 ottobre

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a testimonianza dell’ottimo rapporto esistente tra Davide Calabria e Stefano Pioli, ha svelato un bellissimo retroscena legato al compleanno del tecnico dello scorso 20 ottobre.

Il capitano del Milan ha montato il video con le foto più rappresentative del Mister in rossonero: un legame dunque mai stato in discussione. Ora serve ritrovare la retta via.