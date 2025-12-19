Calabria, possibile ritorno in Serie A a gennaio per l’ex capitano del Milan? Due le opzioni sul tavolo

Calabria, l’ex capitano del Milan può tornare in Serie A a gennaio: sul terzino italiano ci sono la Fiorentina e la Lazio

Il mercato di riparazione potrebbe riportare in Italia un volto noto del nostro campionato. Secondo quanto riferito da Marco Conterio, il futuro di Davide Calabria potrebbe essere nuovamente in Serie A, con due club storici pronti a darsi battaglia per assicurarsi l’ex capitano del Milan.

Calabria, dalla Grecia all’Italia: Il richiamo della Serie A

Dopo l’addio turbolento al Milan e la parentesi al Bologna, Calabria si era trasferito in Grecia al Panathinaikos nell’estate del 2025. Tuttavia, l’avventura ellenica potrebbe concludersi dopo pochi mesi:

Fiorentina: I viola sono alla ricerca di esperienza sulla fascia destra e vedono in Calabria il profilo ideale per rinforzare la rosa di Vanoli.

I viola sono alla ricerca di esperienza sulla fascia destra e vedono in Calabria il profilo ideale per rinforzare la rosa di Vanoli. Lazio: Anche il club biancoceleste ha messo gli occhi sul terzino classe ’96, valutando un innesto che garantisca affidabilità tattica e conoscenza del calcio italiano.

La situazione

L’interesse è concreto per la finestra di gennaio 2026. Per Calabria, che ha firmato con il club di Atene un contratto fino al 2028, si tratterebbe dell’occasione per riscattare un ultimo anno complicato in Italia e rimettersi in gioco in una piazza ambiziosa.