Calabria cuoco d’eccezione, Gigio lo prende in giro – VIDEO

Su Instagram in questi giorni i calciatori stanno mostrando alcune scene di vita quotidiana. Davide Calabria in serata ha voluto cimentarsi ai fornelli con autoironia: «Stasera sono io lo chef! Siete bravi come me a cucinare?».

In realtà come si vede dal video e come ammesso dallo stesso interessato, si è trattato soltanto di mettere due fette di tonno in padella. Subito è arrivato il commento di Gigio Donnarumma: «Ma se non hai fatto niente!!! Mha».

Filippo Romagna, giovane difensore del Cagliari, ha ironizzato: «Ti seguo da quando facevi il giudice a Masterchef».