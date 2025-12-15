Calabria svela a Rivista Undici: «La fine della mia avventura al Milan? Sappiamo tutti quello che è successo anche se non lo dice nessuno. Me ne sono andato perchè…»

Calabria è tornato a parlare del suo addio al Milan avvenuto a gennaio 2025: tema delicato ma l’ex terzino rossonero ha fatto chiarezza

Davide Calabria, ex capitano e prodotto del vivaio rossonero, oggi terzino del Panathinaikos di Rafa Benítez dopo una parentesi al Bologna, si è aperto come mai prima d’ora in un’intervista esclusiva a Rivista Undici, parlando del suo addio improvviso al Milan.

Riguardo alla fine della sua lunga esperienza in rossonero, Calabria ha ammesso:

PAROLE – «Nella vita tutto finisce, quindi prima o poi sarebbe successo. Certo, ho sempre sperato più poi che prima. Io sono super orgoglioso di aver fatto parte del Milan per così tanti anni, tra giovanili e prima squadra. Non ho nessun rimpianto. Ne vado fiero».

L’ex capitano ha ripercorso la sua crescita nel club, dal settore giovanile fino alla fascia, sottolineando di aver lasciato la squadra in una posizione di lotta per i massimi traguardi.

Calabria, i mesi difficili prima dell’addio

Calabria ha poi fatto riferimento al momento difficile che ha portato alla separazione, parlando di un malessere generale:

PAROLE – «Poi è finita com’è finita, è successo. Ci sono state delle cose che hanno fatto un po’ male a tutti, nate in una stagione brutta per determinati fattori. Penso di averci rimesso più io, forse ero troppo legato al Milan e certe cose faticavo a mandarle giù. Quei mesi sono stati pesanti».

Il difensore ha infine chiarito che la decisione di separarsi, pur non essendo stata sua intenzione:

PAROLE – «Finché poi il malessere coltivato è uscito ed è stata presa la decisione di separarci. Era diventata una situazione pesante, dovevamo fare qualcosa. Non era minimamente la mia intenzione lasciare il Milan. Quello che è successo lo sapete tutti anche se non lo dice nessuno».