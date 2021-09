Calabria a MilanTV: «C’è amaro in bocca, i dettagli ci hanno penalizzato»

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di MilanTV nel post partita del match di Anfield contro il Liverpool

SULLA GARA – «Gara difficile su un campo difficile, ma bellissima perchè per tanti di noi era la prima partita. Loro ci hanno messo sotto, ma siamo stati bravi a ribaltarla grazie ai dettagli che poi ci hanno penalizzato nel secondo tempo. Dovevamo essere più attenti nel secondo tempo, dispiace ma è una grande lezione.»

RITMO DEL MATCH – «Il ritmo così in campionato non c’è. Il campo inglese aiuta, è stata una gara a grande intensità, un continuo su e giù. Ci sono stati 5 gol e tante emozioni, per alzare il livello queste gare sono fondamentali.»

COSA LASCIA QUESTO MATCH – «Ci lascia amaro in bocca, potevamo strappare un risultato positivo. Sono tra le squadre più forti del mondo e dobbiamo fargli i complimenti, il loro livello è incredibile. Per alzare il livello bisogna affrontare queste squadre. Siamo all’inizio e dobbiamo continuare questo percorso.»

SUI SOGNI DA BAMBINO – «Bisogna rincorrere i propri sogni, ci possono essere degli ostacoli ma l’importante è crederci sempre. Queste partite sono il sogno di tutte, spero di giocarne altre.»