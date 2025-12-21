 Cagliari Pisa 2-2: Moreo gela l'Unipol Domus al 90°
Cagliari Pisa 2-2: Moreo gela l’Unipol Domus al 90°regalando un punto prezioso a Gilardino

Cagliari Pisa 2-2: la squadra di Alberto Gilardino strappa un punto prezioso nel finale grazie ad un colpo di testa di Moreo

Finisce con un pirotecnico 2-2 la sfida salvezza dell’ora di pranzo tra Cagliari e Pisa, valida per la 16ª giornata di Serie A Enilive. Una gara vibrante che regala un punto a testa, ma che lascia l’amaro in bocca ai sardi di Pisacane per come è maturata.

La cronaca del match

Il primo tempo è equilibrato, ma a sbloccare il risultato è il Pisa proprio in chiusura di frazione: Matteo Tramoni non sbaglia dal dischetto, portando i toscani avanti negli spogliatoi.

Nella ripresa, il Cagliari entra in campo con un piglio decisamente diverso e ribalta il match in pochi minuti:

  • Folorunsho trova il pareggio con un inserimento prepotente.
  • Semih Kılıçsoy, il giovane talento turco, firma il sorpasso facendo esplodere la Domus.

Quando la vittoria sembrava ormai blindata, arriva la doccia fredda: poco prima del 90°, Stefano Moreo svetta in area e trova il gol del definitivo 2-2 con un colpo da centravanti vero, regalando a Gilardino un punto prezioso in ottica salvezza.

