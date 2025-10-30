Connect with us

Gilardino dopo Il Milan: «Contro la Lazio vogliamo essere propositivi». Merito della prestazione a San Siro

Jashari torna in gruppo ed esulta sui social: «Felice di essere di nuovo in campo» - FOTO

Zazzaroni secco sull'attacco del Milan! Questo dato su tutti preoccupa i rossoneri

Costacurta elogia Modric con grandi parole! Le sue dichiarazioni dopo l'Atalanta

Robinho si racconta direttamente dal carcere in Brasile! Ecco come sta l'ex Milan

4 secondi ago

Gilardino

Gilardino, tecnico del Pisa, a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio è tornato a parlare del pareggio ottenuto venerdì contro il Milan

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha rilasciato dichiarazioni a Sky Sport prima del fischio d’inizio della gara contro la Lazio. Il tecnico ha fatto riferimento al brillante pareggio per 2-2 ottenuto a San Siro contro il Milan nel turno precedente.

Gilardino e l’Approccio tattico dopo il Milan

L’ex attaccante ha spiegato che la prestazione si basa sull’approccio della squadra: «Dipende tutto dal tipo di atteggiamento e dagli interpreti». L’obiettivo per la serata era replicare lo spirito messo in campo contro i rossoneri, puntando a essere «propositivi nelle due fasi».

Gilardino ha sottolineato che, proprio come a Milano, la squadra doveva essere capace di difendere con sacrificio, ma anche di «costruire nella metà campo della Lazio». L’impiego di giocatori offensivi e dinamici come Marin, Cuadrado e Tramoni a supporto di Nzola testimoniava questa intenzione tattica.

L’efficacia dell’attacco mostrata contro i rossoneri

Il tecnico ha lodato l’efficacia offensiva del Pisa, emersa proprio nella sfida di San Siro: «Abbiamo fatto due gol a Milano, creiamo tanto e gli attaccanti si mettono sempre a disposizione».

Gilardino ha concluso manifestando la speranza di vedere un ulteriore miglioramento, ma con la consapevolezza di poter ripetere una prestazione di livello: «mi auguro di fare una partita da Pisa che abbiamo dimostrato di saper fare». La prova offerta contro il Milan funge dunque da modello e standard per le gare future.

