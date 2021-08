Cagliari, in panchina a San Siro anche Farias e Ceter

Il Cagliari aspetta il colpo in attacco e per la sfida di domenica contro il Milan è pronto ad affidarsi anche a Diego Farias e Damir Ceter

Leonardo Semplici spera di avere al più presto una rosa completa e definitiva per poter affrontare il campionato e raggiungere l’obiettivo salvezza in tutta serenità. Il Cagliari, però, al momento ha una situazione delicata nel reparto offensivo.

La partenza di Giovanni Simeone, come riporta L’Unione Sarda, riapre necessariamente le porte ai due attaccanti in uscita Diego Farias e Damir Ceter che in occasione del match contro il Milan, potrebbero essere inseriti nella lista dei convocati visto il buco nel reparto offensivo rossoblù.

