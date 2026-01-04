Cagliari Milan, 16 risultati utili consecutivi: Allegri e Tare riportano il Diavolo nell’era Scudetto. Segui ultimissime

Il Milan sta riscrivendo la propria storia recente, consolidando un primato che profuma di gloria. Secondo i dati statistici certificati da Opta, la nota agenzia di rilevazioni sportive, i rossoneri sono rimasti imbattuti per ben 16 sfide consecutivein questa singola edizione della Serie A. Con un rullino di marcia impressionante composto da 11 vittorie e 5 pareggi, il club meneghino non raggiungeva una striscia di imbattibilità così lunga dalla stagione 2021/22, l’anno indimenticabile della conquista del 19° Scudetto.

La cura Allegri: solidità e pragmatismo

Questo straordinario traguardo porta la firma indelebile di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina del Diavolo per infondere calma, esperienza e quella solidità difensiva che è da sempre il suo marchio di fabbrica. Allegri, tecnico tra i più vincenti del calcio italiano, ha saputo compattare il gruppo, rendendo la porta difesa da Mike Maignan — il portiere francese leader carismatico della retroguardia — quasi impenetrabile per gli avversari. Sotto la sua gestione, i meneghini hanno ritrovato la capacità di soffrire e di colpire al momento giusto, proprio come le grandi squadre che puntano al titolo.

La strategia vincente di Igli Tare

Dietro il successo sul campo, si cela il lavoro meticoloso svolto dietro la scrivania da Igli Tare. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, dirigente albanese di respiro internazionale ed esperto costruttore di organici competitivi, ha saputo puntellare la rosa nei punti giusti durante le ultime sessioni di mercato. La sinergia tra Tare e Allegri si sta rivelando il vero valore aggiunto della stagione: il DS ha fornito all’allenatore i profili ideali per il suo scacchiere tattico, permettendo al Milan di mantenere un rendimento costante e privo di passi falsi.

Un paragone che fa sognare i tifosi

Il dato di Opta è inequivocabile: questa imbattibilità di 16 partite accosta l’attuale compagine a quella guidata da Stefano Pioli che vinse il tricolore nel 2022. Con campioni del calibro di Rafael Leao, l’ala portoghese capace di spaccare le partite con la sua velocità bruciante, e l’apporto dei nuovi innesti scovati da Tare, il Diavolo sembra aver ritrovato quella fame di vittorie necessaria per restare ai vertici. I tifosi di Via Aldo Rossi ora guardano al futuro con ottimismo, sperando che questa striscia possa condurre alla conquista della seconda stella.