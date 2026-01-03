Cagliari Milan, gesto di Modric: l’ha fatto nel finale di partita, cosa è successo

Cagliari Milan, il gesto di Luka Modric nel finale di partita non è passato assolutamente inosservato: cosa è successo

Non sono i sei trofei della Champions League o il Pallone d’Oro in bacheca a definire la grandezza di Luka Modrić nel Milan di oggi, ma un pallone scagliato in tribuna al 94’ della sfida contro il Cagliari. Come evidenziato da Carlos Passerini sul Corriere della Sera, l’immagine simbolo del sorpasso rossonero in vetta alla classifica è proprio quella del fuoriclasse croato che si traveste da operaio per blindare il risultato.

Cagliari Milan, esperienza e mentalità: è Modric Il segreto di Allegri

Mentre il Milan fatica nel primo tempo, soffrendo l’intraprendenza dei sardi, è nella ripresa che emerge la tempra della capolista. Se Leão firma il gol vittoria al primo tiro in porta, è Modrić a garantire che quel vantaggio resti tale fino al triplice fischio:

Il gesto cult: Al minuto 94, durante l’assedio disperato della squadra di casa, Luka non ha cercato il ricamo o il passaggio illuminante. Con la lucidità dei campioni, ha scelto la soluzione più pragmatica: una palla spedita direttamente tra i tifosi per spezzare il ritmo avversario e guadagnare secondi preziosi.

Al minuto 94, durante l’assedio disperato della squadra di casa, Luka non ha cercato il ricamo o il passaggio illuminante. Con la lucidità dei campioni, ha scelto la soluzione più pragmatica: una palla spedita direttamente tra i tifosi per spezzare il ritmo avversario e guadagnare secondi preziosi. Leadership silenziosa: Questo episodio incarna perfettamente la mentalità vincente che Massimiliano Allegri ha iniettato nel gruppo. Non importa il palmarès, conta solo il risultato collettivo. È la stessa fame che ha permesso ai rossoneri di inanellare una striscia di 16 partite senza sconfitte, eguagliando il cammino dell’anno dello Scudetto 2021/22.

I numeri di un muro invalicabile

La prestazione del croato non è stata solo fatta di grinta finale. Insieme a una difesa che ha centrato il nono clean sheet stagionale, Modrić ha orchestrato la manovra garantendo equilibrio a un Milan che ora osserva tutti dall’alto, in attesa del responso dell’Inter.