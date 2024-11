Cagliari Milan, Fonseca sorprende tutti: questo giocatore va in panchina. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il Milan si appresta ad affrontare il Cagliari in trasferta nella giornata numero 12 del nostro campionato. Il tecnico portoghese, per questa delicatissima sfida, ha scelto di schierare in difesa Pavlovic e non Tomori. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Paulo Fonseca e Davide Nicola.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Augello, Luperto, Palomino, Zappa; Makoumbou, Deiola; Luvumbo Zito, Viola, Zortea; Piccoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Camarda.