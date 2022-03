Cagliari Milan, le ultimissime dai rossoneri in vista del match

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha fatto un punto dal fronte rossonero, in vista della partita contro il Cagliari

Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha fatto un punto dal fronte rossonero, in vista della partita contro il Cagliari.

QUI MILANELLO

Rientro importante in casa rossonera, con Theo Hernández che torna a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica contro l’Empoli: il francese, fresco di convocazione in Nazionale, è pronto a riprendere il suo posto sulla fascia sinistra. L’unico infortunato di lungo corso è Simon Kjær, ma in vista del match dell’Unipol Domus si è aggiunta anche l’indisponibilità di Daniel Maldini. Da valutare le condizioni di Tonali e Díaz, reduci da alcuni problemi fisici in settimana. Lo spagnolo, insieme a capitan Romagnoli, è anche diffidato. Tra le possibili scelte di formazione si potrebbe rivedere dall’inizio Zlatan Ibrahimović, in gol nelle ultime sette partite giocate contro il Cagliari e assente dall’undici titolare dallo scorso 23 gennaio.

“In questo momento ogni squadra ha grandi motivazioni e obiettivi da raggiungere, pertanto l’intensità e l’attenzione devono essere al massimo”, ha detto in conferenza stampa Mister Pioli. “Questo sarà il caso anche domani contro il Cagliari, una squadra che gioca un calcio molto offensivo. Sono aggressivi nei duelli e nei contrasti e come noi devono raggiungere un grande obiettivo. Dovremo essere più qualitativi di loro, giocare il nostro calcio come sappiamo, cercando di essere continui, attenti e lucidi per tutti i 95 minuti”.