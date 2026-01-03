Cagliari Milan, il “fattore ripresa” premia le scelte di Allegri. Il dato. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua la sua marcia trionfale in vetta alla classifica, espugnando l’Unipol Domus grazie a una fiammata che conferma un trend statistico ormai inequivocabile. La sfida contro il Cagliari è stata decisa al minuto 50 da una prodezza di Rafael Leao, l’esterno portoghese capace di spaccare le partite con la sua velocità e il suo destro fulminante, imbeccato perfettamente da un assist di Adrien Rabiot, centrocampista francese di caratura internazionale che abbina forza fisica a una visione di gioco superiore.

Un dato statistico clamoroso: l’approccio dei rossoneri

Il gol siglato in Sardegna non è casuale. Per la decima volta in questa stagione di Serie A, il Diavolo è andato a segno nei primi dieci minuti del secondo tempo. Nello specifico, i rossoneri hanno realizzato 6 reti tra il 46’ e il 50’ e 4 tra il 51’ e il 55’. Questo dato, riportato dalle statistiche ufficiali del match, evidenzia una metamorfosi tattica tra i due tempi: se nei primi 15 minuti di gara la squadra ha segnato solo 4 volte, nella ripresa la formazione milanese diventa letale.

Il commento di Massimiliano Allegri: “Bisogna stare ordinati”

Nel post-partita, come riportato dai microfoni dei cronisti presenti, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico esperto nel leggere i momenti dei match, ha analizzato con lucidità la prestazione: “Nel primo tempo abbiamo subito tre tiri in porta subito. In quei momenti bisogna stare ordinati, le partite durano 100 minuti”. Il tecnico livornese ha poi lodato la crescita della squadra: “Nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti. Dovevamo fare il secondo gol, abbiamo avuto situazioni di ultimo passaggio dove dovevamo fare meglio”.

La visione di Igli Tare dietro la forza del gruppo

Questa solidità e la capacità di colpire nei momenti chiave sono il frutto del lavoro di Igli Tare, nuovo DS del Milan e architetto del mercato rossonero, che ha saputo allestire una rosa profonda e atleticamente dominante. Il DS albaneseha costruito un organico che sposa perfettamente il credo di Allegri: pazienza tattica e fiammate improvvise. Grazie agli innesti mirati di Tare, il Diavolo ha oggi una panchina e una condizione fisica che permettono di dominare i secondi tempi, logorando gli avversari fino al gol vittoria.

Prospettive per lo scudetto

Il successo di misura, marchio di fabbrica del nuovo corso, proietta i rossoneri verso i prossimi impegni con una consapevolezza rinnovata. Se Allegri riuscirà a correggere l’approccio soft dei primi minuti, il Milan di Igli Tarepotrebbe diventare davvero imbattibile in questa corsa verso il titolo.