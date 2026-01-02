 Cagliari Milan, per Allegri una partita speciale: il gesto
Cagliari Milan, per Allegri una partita speciale: il gesto fatto nel riscaldamento – FOTO e VIDEO

Cagliari Milan – Il gesto fatto da Massimiliano Allegri durante il riscaldamento del match

Per Massimiliano Allegri la gara tra Cagliari e Milan non può essere assolutamente come le altre. Il tecnico toscano infatti ha vissuto anni bellissimi in Sardegna, proprio prima di approdare in rossonero per la prima volta nel 2010.

Nel prepartita è stato protagonista di un bellissimo gesto, ha infatti autografato una sua foto appesa nei corridoi dell’Unipol Domus Arena.

Foto Cagliari Calcio
Allegri Foto Cagliari Calcio

Durante il riscaldamento pre-gara, Massimiliano Allegri ha firmato la sua foto installata nel percorso museale dell’Unipol Domus, presente nella sezione dedicata agli allenatori che hanno lasciato il segno nella storia del Club: “Con affetto e grazie di tutto”, la sua dedica – così il Cagliari.

