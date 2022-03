Cagliari, il punto sugli infortunati in vista del Milan

Il Cagliari deve fare i conti con alcuni infortuni in vista della prossima gara casalinga contro il Milan

Il Cagliari domani tornerà in campo per iniziare la settimana di preparazione alla sfida contro il Milan capolista e dimenticare subito la brutta gara contro lo Spezia.

Mazzarri dovrà ben capire quali siano le condizioni di Henrique Dalbert uscito ieri dopo 45′ minuti all’intervallo a causa dello scontro di gioco con Erlic che ha causato il rigore poi sbagliato da Verde. Per il brasiliano sembra non si tratti di un problema serio ma solo una contusione e dovrebbe tornare a disposizione contro i rossoneri così come Ceter ieri in campo con la Primavera. Incerta la situazione di Nahitan Nandez fermo ai box da metà gennaio che proverà il recupero in questi giorni per essere a disposizione per il Milan.