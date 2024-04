Cafù difende Pioli: «Non ha fallito, non può essere criticato per questo aspetto»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Roma e Milan, Marcos Cafu ha così difeso Pioli

PIOLI – «Assolutamente no! Alla fine vince solo una squadra, in coppa o in campionato, dove peraltro Pioli ha già conquistato lo Scudetto. Le squadre che nelle coppe arrivano in fondo sono tutte forti e magari vengono eliminate per ragioni diverse, ma questo non vuol dire aver fallito. Il Milan sta partecipando in modo continuativo alla coppe europee, non può certo essere criticato per un’uscita ai quarti di finale».

