Buongiorno Milan: il Torino fissa il prezzo, i rossoneri preparano l’offerta

Il capitano del Torino Buongiorno potrebbe essere il grande investimento del calciomercato Milan a gennaio. Prezzo fissato

Il calciomercato Milan sta vivendo le prime fasi della trattativa che potrebbe portare Buongiorno in rossonero.

In tal senso, come riportato da Sportmediaset, il club granata chiede 25 milioni per lasciar partire il proprio capitano. Una cifra che i rossoneri contano di abbassare inserendo Colombo come contropartita.