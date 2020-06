Buon compleanno Saelemaekers, il terzino sarà riscattato: ecco la cifra

Alexis Saelemaekers oggi compie 21 anni: gli auguri del Milan che a fine stagione riscatterà il terzino belga ad una cifra già concordata

Alexis Saelemaekers oggi compie 21 anni, il terzino belga – come vi abbiamo riportato in esclusiva negli scorsi mesi – sarà riscattato dalla società di via Aldo Rossi per 3,5 milioni di euro. L’investimento totale, tra commissioni e oneri vari dovrebbe dunque aggirarsi intorno ai 5-5,5 milioni di euro. Tuttavia, secondo l’attuale strategia del club rossonero, il futuro di Saelemaekers potrebbe essere in prestito altrove il prossimo anno. Ecco il comunicato del Milan:

I suoi primi mesi con i rossoneri non furono certamente facili. Alexis Saelemaekers è arrivato a Milanello alla fine della finestra dei trasferimenti invernali, poche settimane prima che la lega – e il mondo intero – si fermassero a causa dell’emergenza Covid-19. Pertanto la sua acclimatazione alla vita a Milano ebbe luogo lontano dal campo. Oggi Alexis celebra il compimento dei 21 anni ; il suo primo compleanno in Italia ea Milano. La famiglia rossonera gli augura un felice compleanno!