Alexis Saelemaekers sarà riscattato dal Milan, il terzino belga però non resterà in rossonero nella prossima stagione: verrà prestato

Alexis Saelemaekers: come vi abbiamo riportato in esclusiva diversi mesi fa il Milan riscatterà il terzino belga in estate, ma difficilmente la sua permanenza in rossonero nella prossima stagione sarà garantita: l’idea del Diavolo sarebbe infatti quella di cedere in prestito l’ex Anderlecht al fine di farlo maturare altrove prima di dargli un ruolo di primo piano nella rosa di Ralf Rangnick, suo estimatore.

A suffragare il riscatto di Saelemaekers da parte del Milan ci sarebbero i 5 milioni, tra prestito oneroso e commissioni, già versati dal club rossonero per il cartellino del giocatore che difficilmente si rifiuterà, dunque, di esercitare il riscatto da 3,5 milioni stabiliti lo scorso gennaio. Saelemaekers potrebbe essere indirettamente considerato uno dei primi acquisti dell’era Rangnick al Milan visto che pochi mesi prima di finire in rossonero, il terzino belga era stato lungamente trattato dal Salisburgo.